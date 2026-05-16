Le insegnanti di una scuola hanno portato alcuni bambini a Trieste per collaborare con volontari nella distribuzione di pasti ai migranti. La scelta ha scatenato critiche da parte di alcuni esponenti politici di destra, che hanno contestato l’operato delle insegnanti. Il ministro dell’Istruzione ha disposto controlli attraverso ispettori, mentre le reazioni politiche si sono fatte strada, con dichiarazioni contrastanti sulle modalità e sulle finalità dell’attività svolta. La vicenda ha aperto un dibattito pubblico sul ruolo della scuola e delle figure educative in contesti di assistenza sociale.

Finisce al centro della polemica politica l’iniziativa organizzata dalle insegnanti di una scuola primaria di Marostica, in provincia di Vicenza, che hanno portato le classi quinte in visita a Trieste per partecipare a una iniziativa di solidarietà promossa da diverse associazioni a favore dei migranti provenienti dalla rotta balcanica. I bambini hanno aiutato i volontari a distribuire cibo e vestiti ai profughi in piazza Libertà. A scatenare gli attacchi della destra sono state in particolari alcune immagini pubblicate sui social (e poi rimosse) in cui i bambini raccontavano gli esercizi fatti a scuola, come un percorso con occhi bendati e scalzi, per provare a immedesimarsi nei migranti quando camminano di notte per strada con scarpe rotte, lungo vie piene di ostacoli e insidie. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maestre portano bambini a Trieste per aiutare i volontari a distribuire pasti ai migranti. Insorgono FdI e Lega, Valditara invia ispettori

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