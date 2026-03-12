In alcune scuole, sono stati distribuiti volantini e si è tenuta un’assemblea con il messaggio contro la riforma della giustizia, organizzata durante le lezioni. La presenza di questi materiali ha suscitato reazioni negative tra studenti e insegnanti. Il ministro dell’istruzione ha deciso di inviare ispettori nelle scuole per verificare quanto accaduto. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni legate alla campagna contro la riforma.

Dopo le minacce, gli atti vandalici e le bufale, il fronte del No alla riforma della giustizia continua la sua opera di propaganda anche nelle scuole. Già ieri avevamo segnalato il caso della scuola di Firenze, che ha sollevato non poche polemiche, ma non è l'unico. Sul suo profilo Instagram, infatti, Nicola Porro ha condiviso un avviso della Flc Cgil del Lazio - il sindacato dei lavoratori del settore scolastico - rivolto a tutto il personale docenti e Ata "di ogni ordine e grado", chiamati a riunirsi il 17 marzo in un' assemblea online di ben tre ore per "le regioni del no". In orario di servizio e lezione, ovviamente. Non vogliamo certo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Volantini e assemblea per il No durante le lezioni: vergogna a scuola. E Valditara invia gli ispettori

