Recentemente sono state diffuse alcune email che rivelano un linguaggio violento e minaccioso da parte di un uomo coinvolto in un incidente. In queste comunicazioni, vengono indirizzate parole offensive rivolte a persone di religione cristiana, con minacce di bruciare il loro Gesù Cristo. La scoperta di questi messaggi aggiunge un elemento inquietante alla vicenda, che ha già attirato l’attenzione per la natura grave dell’incidente e le sue conseguenze.

Un dettaglio emerso in queste ore getta una luce ancora più inquetante nel tragico investimento di sabato pomeriggio in centro a Modena: il 27 aprile 2021, Salim El Koudri, l’uomo che al volante della sua auto ha falciato decine di passanti, riducendone alcuni in fin di vita, ha scritto all’Università di Modena alcune mail che mostravano tutti i suoi problemi psicologici. Le quattro mail, anticipate da Il Giornale, e ora all’attenzione degli inquirenti recitano: “Dovete farmi lavorare come impiegato non magazziniere capito e qua a Modena e non in culo al mondo dove ti rimangono in tasca 500 euro al mese se ti va bene”; “Fatemi lavorare”; “Bastardi cristiani di merda voi e il vostro Gesù Cristo in croce lo brucio”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Le mail horror di Salim El Koudri: “Bastardi cristiani di m…Voi e il vostro Gesù Cristo, ve lo brucio”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Salim El Koudri e le mail choc all'universita di Modena: «Bastardi cristiani di me? Voi e il vostro Gesù Cristo. Lo brucio»

"Bastardi cristiani di merda", "Il vostro gesù cristo lo brucio": le mail del 2021 scritte da Salim El Koudri all'università di ModenaIl ministro Matteo Piantedosi, titolare del Viminale, in un’intervista esclusiva concessa al Giornale oggi in edicola, ha rivelato la presenza di...

El Koudri scriveva all'Università: 'Voglio lavorare, brucio Gesù'. Oggi l'udienza di convalidaUna delle ricoverate a Modena estubata e cosciente. Dei cinque feriti dall'investimento di sabato pomeriggio in centro a Modena che ancora sono ricoverati tra Baggiovara e Bologna, quattro sono ancora ... ansa.it

Modena, altro che pazzo... Brucio Gesù, cristiani di m***a, le mail choc di El KoudriBastardi cristiani di merda voi e il vostro gesù cristo in croce lo brucio. La frase era in una delle email inviate il 27 aprile ... iltempo.it