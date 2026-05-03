Ad Affari Tuoi Magdalena si affida alla sorella e rifiuta il cambio | Per me è stata una seconda mamma

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa domenica 3 maggio, Magdalena, proveniente dal Trentino Alto Adige, ha deciso di affidarsi alla sorella e di rifiutare il cambio. Dopo aver affrontato diverse mosse sfavorevoli, la sua partita si è conclusa con un totale di 20mila euro, in contrasto con l’invenzione di Herbert Ballerina. La donna ha commentato il suo percorso, definendo la sorella come una figura simile a una seconda mamma.

Nella puntata di Affari Tuoi di domenica 3 maggio, la partita di Magdalena dal Trentino Alto Adige. Dopo una serie di mosse sfortunate, al finale arriva con 20mila euro da una parte e l'invenzione di Herbert Ballerina dall'altra: con quale cifra è tornata a casa.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Ludovica Migani ad Affari Tuoi rifiuta 100mila euro, il coraggio la premia: “Sognavo questo finale”Finale epico per Ludovica Migani della Regione Lazio ad Affari Tuoi questa sera: ha deciso di rifiutare l'ultimo assegno del dottore da 100mila euro... Sara ad Affari Tuoi rifiuta l’assegno finale e perde tutto, De Martino la provoca: “Avevi detto zero rimorsi”La clamorosa partita di Sara ad Affari Tuoi: dopo aver sfidato la sorte e aver rifiutato tutte le offerte del dottore, anche l'ultima da 60mila euro,... Approfondimenti e contenuti Ad Affari Tuoi, Magdalena si affida alla sorella e rifiuta il cambio: Per me è stata una seconda mammaNella puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino di domenica 3 maggio, la partita di Magdalena (detta Magdi) dal Trentino Alto Adige con il pacco numero 8: nella vita studia Scienze della Formazion ... fanpage.it Affari Tuoi stasera hanno vinto? Magdalena del Trentino perde i 300mila ma…Affari Tuoi quanto hanno vinto stasera? Gioca Magdalena del Trentino Alto Adige Affari tuoi, quanto hanno vinto ai pacchi stasera, 3 maggio ... televisionando.it