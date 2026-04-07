Kristen Stewart e l’ombra di Diana | un legame viscerale e opprimente

Dopo aver interpretato Lady Diana nel film Spencer, l'attrice ha parlato di un legame emotivo che sente ancora forte e che, a suo avviso, si fa sentire in modo intenso e talvolta difficile da gestire. La relazione tra l’attrice e il personaggio si è sviluppata durante le riprese e ha lasciato tracce nella sua esperienza personale, portandola a riflettere sulla connessione tra l’attrice e la figura storica.

Kristen Stewart descrive un legame emotivo persistente e quasi opprimente con Lady Diana, manifestatosi dopo l’interpretazione della Principessa nel film Spencer. L’attrice rivela come questa connessione influenzi ancora oggi la sua quotidianità, trasformando il ricordo della figura reale in una presenza costante. Il rapporto tra l’artista e il personaggio è iniziato con forti resistenze. Kristen Stewart aveva inizialmente suggerito a Pablo che la scelta del cast fosse errata, proponendo di cercare un’altra interprete per il ruolo. Il dubbio principale riguardava l’estetica. L’attrice ha fatto notare con ironia la discrepanza cromatica tra i suoi occhi verdi e quelli azzurri di Diana, che erano coordinati al colore del suo anello. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kristen Stewart e l’ombra di Diana: un legame viscerale e opprimente Kristen Stewart confessa: "Sono ancora ossessionata dallo spirito di Lady Diana"Per Kristen Stewart, interpretare Diana in Spencer non è stato solo un lavoro, ma un'esperienza emotiva che ancora oggi riaffiora, soprattutto in... Leggi anche: In un'intervista a Telegraph Kristen Stewart ha rivelato la sua ossessione per Lady Diana da quando la interpretò in Spencer. Leggi Amica.it Temi più discussi: Robert Pattinson: L’Ariete è un red flag. Per i fan è una frecciatina all’ex Kristen Stewart - Video; Dopo Twilight Kristen Stewart ritorna nel mondo dei vampiri: un noto attore si unisce a lei nel nuovo thriller oscuro; Flesh of the Gods: sostituito Oscar Isaac, ecco il nuovo protagonista accanto a Kristen Stewart; Flesh of the Gods: Wagner Moura in un film sui vampiri. Dopo Twilight Kristen Stewart ritorna nel mondo dei vampiri: un noto attore si unisce a lei nel nuovo thriller oscuroDopo Twilight, Kristen Stewart esplora un universo notturno di lusso, seduzione e pericoli: il nuovo film sfida ogni regola. Nel cast anche Wagner Moura. libero.it Flesh of the Gods: tutto sul nuovo film di vampiri con Kristen Stewart e Wagner MouraFlesh of the Gods riporta Kristen Stewart nel mondo dei vampiri: tra estetica anni ’80, cast stellare e atmosfere dark, ecco cosa aspettarsi. tag24.it Kristen Stewart torna a confrontarsi con il mito del vampiro, ma questa volta in una veste completamente diversa. L’attrice sarà protagonista di Flesh of the Gods, il nuovo film di Panos Cosmatos, affiancata da Wagner Moura. Ambientato in una Los Angeles an - facebook.com facebook Alle 21:10 “Charlie's Angels” di Elizabeth Banks con Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska | Dopo aver scoperto una fonte energetica rivoluzionaria, l'ingegnere Elena Houghlin si trova in pericolo. Riusciranno Sabina e Jane a metterla in salvo x.com