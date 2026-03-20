Kristen Stewart debutta nelle serie TV con un ruolo perfetto per lei

L'attrice Kristen Stewart debutta nelle serie TV assumendo un ruolo studiato appositamente per le sue caratteristiche. Da tempo, l'attrice sceglie con attenzione i progetti a cui partecipare e questa volta si presenta in una nuova dimensione, passando dal cinema alla televisione. La sua partecipazione è stata annunciata e si prepara alla messa in onda della nuova produzione.

L'attrice, che da tempo fa sempre più attenzione ai ruoli che sceglie nella sua carriera, è pronta per la sua nuova sfida con il debutto in una serie di Prime Video e un ruolo che le calza a pennello Dopo essersi lasciata alle spalle il successo mondiale di Twilight, negli ultimi tempi Kristen Stewart fa molta attenzione ai titoli che sceglie e ai ruoli che interpreta e il prossimo sembra perfetto sulla carta. L'attrice farà il suo debutto televisivo nella nuova serie The Challenger, prodotta da Prime Video, ideata da Maggie Cohn e diretta da James Hawes. In questa miniserie, Stewart interpreterà Sally Ride, la prima donna americana ad andare nello spazio nel 1978. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Kristen Stewart debutta nelle serie TV con un ruolo perfetto per lei Articoli correlati The Chronology of Water, Imogen Poots: "Lavorare con Kristen Stewart come regista mi ha colpita nel profondo"La star del primo film da regista della protagonista di Twilight considera quell'esperienza come una delle più importanti della sua carriera. Kristen Stewart vorrebbe dirigere un remake di ‘Twilight’E’ notizie di poche ore che l’attrice protagonista Kristen Stewart, interprete della candida e poi vampiresca Bella della saga Twilight, avrebbe un... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Kristen Stewart Argomenti discussi: Kim Gordon: non più giovane, ma ancora sonica. Kristen Stewart debutta nelle serie TV con un ruolo perfetto per leiL'attrice, che da tempo fa sempre più attenzione ai ruoli che sceglie nella sua carriera, è pronta per la sua nuova sfida con il debutto in una serie di Prime Video e un ruolo che le calza a pennello ... movieplayer.it Kristen Stewart debutta alla regia con The Chronology of Water, ecco il trailerNel video promozionale di The Chronology of Water si anticipa lo stile scelto da Kristen Stewart per portare sul grande schermo la storia, all'insegna di momenti drammatici e speranza. Imogen Poots ... movieplayer.it