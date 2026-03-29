La Farmacia Mancino di piazza Principe di Camporeale ha raggiunto i cento anni di attività, mantenendo la stessa gestione familiare. La farmacia è attiva nel quartiere Noce da un secolo, senza interruzioni. La famiglia Mancino ha gestito l’attività per tutto questo tempo, contribuendo alla storia del punto vendita nella zona. La ricorrenza viene celebrata con un evento speciale.

La Farmacia Mancino di piazza Principe di Camporeale festeggia un traguardo storico: cento anni di attività ininterrotta sotto la guida della stessa famiglia Mancino. Fondata il 26 marzo 1926, quando Domenico e Francesco, padre e figlio, rilevarono l'attività dallo speziale Antonio Romeo, la farmacia è diventata nel tempo un punto di riferimento importante per la Noce. E nel quartiere che ha portato avanti le sfide del secolo scorso. Alla fine degli anni '60, la titolarità è passata dal dottor Francesco al figlio Riccardo e successivamente alla figlia Monica che porta avanti l’eredità centenaria con il cugino Stefano Cinquemani, che insieme coniugano tradizione e innovazione tecnologica nel servizio farmaceutico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - La Farmacia Mancino festeggia i suoi primi 100 anni, un secolo di storia al servizio del quartiere Noce

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