RiminiTerme festeggia mezzo secolo di salute e benessere | in occasione dei 50 anni arriva l' Open Day

RiminiTerme celebra i suoi primi 50 anni con un pomeriggio aperto alla cittadinanza: visite guidate, momenti di festa e il taglio della torta per ripercorrere la storia del centro termale Cinquant’anni di cure, prevenzione, benessere e ricerca nel campo della salute. RiminiTerme si prepara a celebrare una tappa importante della propria storia con una giornata speciale dedicata alla città e a tutti coloro che in questi anni hanno conosciuto, frequentato e apprezzato la struttura termale affacciata direttamente sul mare. Il momento culminante della giornata sarà alle 16,30, quando si terrà il taglio della torta celebrativa per festeggiare insieme i 50 anni di attività. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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