Orsini attacca l’Ets e l’energia cara | Stop alle speculazioni l’Ue valuti di sforare il Patto Confindustria chiede subito il decreto bollette mentre cresce l’allarme per industria e famiglie

Il presidente di Confindustria ha chiesto un decreto bollette mentre aumenta l’allarme tra industria e famiglie per i costi energetici elevati. Orsini ha criticato l’Ets e l’aumento delle tariffe, suggerendo all’Unione Europea di considerare di sforare il Patto di stabilità. La questione dei costi energetici è al centro delle preoccupazioni, con l’ente di rappresentanza industriale che sottolinea la perdita di competitività rispetto a altri mercati.

Il caro energia torna al centro del dibattito economico europeo e italiano. Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, lancia un appello alle istituzioni europee e al governo italiano: intervenire rapidamente contro la speculazione sui prezzi dell'energia e rivedere il sistema Ets, il mercato europeo delle emissioni. Secondo Orsini, l'Europa rischia di compromettere la competitività della propria industria se non affronta con decisione l'aumento dei costi energetici. «Ogni guerra è una sconfitta per l'economia», ha spiegato, sottolineando come i conflitti internazionali e le tensioni geopolitiche stiano aggravando un quadro già fragile. Uno dei punti più critici riguarda il prezzo dell'energia in Europa, che secondo Confindustria continua a restare significativamente più alto rispetto ad altre aree economiche.