Weekend di sole poi cambia tutto | domenica arrivano piogge e temporali

Il fine settimana in Italia si è aperto con giornate di sole e temperature miti, grazie a un'alta pressione che ha mantenuto il clima stabile. Tuttavia, nella giornata di domenica, si prevede l’arrivo di piogge e temporali, che interesseranno diverse regioni del Nord. Le condizioni meteorologiche stanno cambiando dopo un inizio di weekend soleggiato, con il fronte freddo proveniente dal Nord che determinerà un peggioramento del tempo.

Roma - Alta pressione dominante sull’Italia con clima mite e stabile, ma un fronte freddo dal Nord Europa porterà i primi segnali di instabilità già da domenica Il fine settimana si apre sotto il segno dell’alta pressione, che si estende dall’Europa occidentale fino al Mediterraneo centrale, garantendo condizioni di generale stabilità atmosferica su gran parte dell’Italia. Le temperature si mantengono su valori miti, tipici di una primavera avanzata, con giornate prevalentemente soleggiate. Tuttavia, già nel corso di domenica si intravedono i primi segnali di un cambiamento. Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa inizierà infatti a influenzare l’arco alpino, determinando un progressivo aumento dell’instabilità.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Weekend di sole poi cambia tutto: domenica arrivano piogge e temporali Notizie correlate Meteo Italia, cambia tutto: sole fino a sabato poi arrivano pioggeRoma - La settimana si apre all’insegna della stabilità atmosferica, con la presenza dominante dell’anticiclone che garantisce condizioni in... Meteo Milano, weekend dai due volti: sole e 26 gradi, poi cambia tutto. Ecco quanto torna la pioggia (e i temporali)Archiviate le ultime incertezze, il meteo su Milano si prepara a una fase di transizione. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Weekend di sole, poi la primavera va in pausa: da lunedì brusco calo termico in Emilia-Romagna; Meteo, sole e caldo nel weekend poi arriva aria fresca dal Nord; Weekend a due facce su Milano: prima il sole e il caldo fuori stagione, poi il ritorno della pioggia; Meteo a Roma e nel Lazio, weekend di sole poi arrivano pioggia e calo delle temperature. Meteo, weekend di caldo e sole. Poi arriva il ribaltone con l'aria fredda e il crollo delle temperatureL'alta pressione tra Europa occidentale e Mediterraneo garantisce un weekend per lo più stabile e di stampo primaverile, salvo qualche ... iltempo.it Weekend di sole in Italia, poi da domenica un altro peggioramentoTemperature elevate fino a domenica, ma un peggioramento è in arrivo all'inizio della prossima settimana con possibili temporali. lavocedivenezia.it Spettacoli sportivi e location mozzafiato si uniscono questo weekend in uno dei borghi più belli d’Italia del ponente ligure Stiamo parlando di Laigueglia, un vero gioiello in provincia di Savona pronto a ospitare sulla sua ampia spiaggia di sabbia le partit - facebook.com facebook Sabato 18 e domenica 19 aprile: weekend di eventi nel #MunicipioXI! Sport, ecologia e aggregazione per tutti: cicloaperitivo #Habicura, Giornata della Madre Terra, coworking giovanile e Trofeo ABC di ginnastica. Info ow.ly/7eyo50YKOmh x.com