Una perturbazione atlantica si avvicina all’Italia nel fine settimana del 14-15 marzo. Secondo le previsioni, il Nord riceverà piogge e le Alpi vedranno nevicate, mentre il Centro-Sud potrebbe affrontare condizioni meteorologiche ancora da definire. Le autorità monitorano attentamente l’evoluzione del sistema atmosferico durante questi giorni.

Roma - Una nuova perturbazione atlantica potrebbe raggiungere l’Italia nel weekend del 14-15 marzo, con piogge al Nord, neve sulle Alpi e scenari incerti per il Centro-Sud. L’evoluzione del meteo in Italia per il prossimo fine settimana resta sotto osservazione, con l’arrivo di una possibile perturbazione atlantica destinata a influenzare il tempo tra sabato 14 e domenica 15 marzo. Prima di questo cambiamento, la situazione atmosferica sarà caratterizzata da una fase più stabile e mite. Il fronte perturbato previsto per giovedì interesserà inizialmente alcune regioni del Centro-Nord, per poi scivolare rapidamente verso le aree meridionali nella giornata di venerdì, ma in forma decisamente più attenuata. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo weekend: perturbazione atlantica verso l’Italia, cambia tutto tra sabato e domenica

