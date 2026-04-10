Meteo a Roma e nel Lazio weekend di sole poi arrivano pioggia e calo delle temperature

Il fine settimana a Roma e nel Lazio sarà caratterizzato da giornate di sole, con condizioni meteo stabile e temperature in aumento. Tuttavia, a partire dalla prossima settimana, le previsioni indicano un peggioramento, con piogge che interesseranno la regione e un calo delle temperature. La situazione meteorologica cambierà quindi dopo i giorni di bel tempo, portando condizioni più instabili e piovose.

Il bel tempo a Roma durerà fino al weekend. Poi le condizioni meteo si faranno più instabili, con l'arrivo di pioggia nella prossima settimana. Queste le previsioni su Roma e il Lazio.Meteo a RomaNella città eterna, come indicato da Manuel Mazzoleni esperto di 3bmeteo, il sole e giornate. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Previsioni meteo Roma: nel weekend sole, freddo e pioggia, temperature in caloDa venerdì 20 a domenica 22 marzo ci attendono sole, forse poca pioggia e temperature in calo.

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