Le previsioni meteorologiche segnalano che l’anticiclone attualmente presente sull’Italia potrebbe indebolirsi entro la fine di maggio, lasciando spazio a nuove perturbazioni provenienti dai Balcani. Le autorità competenti stanno monitorando la possibile evoluzione del tempo, con un focus particolare sui giorni successivi al 25 maggio. La domanda principale riguarda il momento esatto dell’arrivo delle perturbazioni e le eventuali variazioni delle temperature tra le regioni settentrionali e meridionali del paese.

? Domande chiave Quando colpirà esattamente l'Italia la nuova perturbazione dai Balcani?. Come cambieranno le temperature tra Nord e Sud dopo il 25 maggio?. Perché l'anticiclone africano rischia di cedere proprio a fine mese?. Dove si concentreranno i temporali previsti tra il 24 e il 26 maggio?.? In Breve Tra il 20 e il 23 maggio sole e temperature fino a 28 gradi al Nord.. Aria fredda dai Balcani verso Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria dopo il 20 maggio.. Modello GFS prevede rottura anticiclonica tra il 24 e il 26 maggio.. Possibili temporali appenninici e calo termico sotto i 25 gradi nelle zone orientali.. Tra il 24 e il 26 maggio l’Italia dovrà monitorare una potenziale instabilità meteo causata da una perturbazione che potrebbe colpire le regioni orientali e l’area appenninica, interrompendo la fase di caldo intenso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meteo, rischio perturbazioni: l’anticiclone potrebbe cedere a fine maggio

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