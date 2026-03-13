Meteo fine marzo | anticiclone in movimento cambia scenario e porta nuove perturbazioni

Le previsioni meteo per fine marzo segnalano che un anticiclone si sta spostando, modificando le condizioni atmosferiche in Europa. Questa evoluzione porta con sé l’arrivo di nuove perturbazioni sul Mediterraneo e un aumento delle precipitazioni rispetto alla norma. Le temperature si manterranno generalmente stabili, ma il cambiamento di scenario potrebbe influenzare le condizioni climatiche nelle regioni interessate.

Roma - Le proiezioni meteorologiche indicano un possibile cambio nella circolazione atmosferica europea, con nuove perturbazioni sul Mediterraneo e precipitazioni sopra la media. Nelle prossime settimane la circolazione atmosferica sull’Europa continuerà a essere dominata da correnti occidentali, tipiche delle medie latitudini, che favoriranno il passaggio di alcune saccature atlantiche capaci di portare a tratti condizioni di instabilità sul bacino del Mediterraneo. Secondo le elaborazioni dei. Roma - Settimana meteorologicamente instabile con una perturbazione che dal Nord scenderà verso il Mediterraneo portando piogge, vento e nevicate sulle Alpi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

