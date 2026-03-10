Le previsioni meteo di metà marzo segnalano un cambiamento nelle condizioni atmosferiche sull’Italia, con la progressiva scomparsa dell’anticiclone che ha dominato le scorse settimane. Al suo posto, le perturbazioni provenienti dall’Atlantico si avvicinano, portando con sé piogge e una maggiore instabilità. Il quadro meteorologico si sta evolvendo, influenzando le prossime giornate sul territorio.

Roma - Le proiezioni meteo indicano un cambio di scenario atmosferico: meno anticiclone sull’Europa e ritorno delle perturbazioni atlantiche con più piogge e instabilità. Le ultime proiezioni meteorologiche a lungo termine delineano un possibile cambio di scenario per la seconda metà di marzo, con una configurazione atmosferica più dinamica rispetto alle settimane precedenti. Dopo un periodo dominato dall’anticiclone sull’Europa e da condizioni spesso stabili e miti, i principali modelli previsionali indicano infatti un progressivo indebolimento dell’alta pressione sul Mediterraneo. Secondo le simulazioni numeriche, le pressioni atmosferiche sul bacino mediterraneo potrebbero tornare leggermente al di sotto delle medie stagionali, favorendo il ritorno di correnti più instabili. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo di metà marzo: anticiclone in ritirata e perturbazioni atlantiche verso l’Italia

