Meteo Italia | le previsioni da domani giovedì 14 a domenica 17 maggio 2026
Da giovedì 14 a domenica 17 maggio 2026, le previsioni indicano una fase di significativa instabilità atmosferica in Italia. Le condizioni meteo variano nel corso di questi giorni, con piogge e cambiamenti di temperatura previsti su diverse regioni. La situazione si mantiene incerta e soggetta a variazioni, con possibili temporali e alterazioni nelle condizioni climatiche durante il fine settimana.
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’Italia si prepara a vivere una nuova fase di forte instabilità atmosferica. Dopo alcuni giorni caratterizzati da schiarite alternate a rovesci, una serie di perturbazioni atlantiche investirà la Penisola portando piogge diffuse, temporali e un generale calo delle temperature. Il weekend sarà particolarmente movimentato, soprattutto al Centro-Nord, con rischio di fenomeni intensi e neve sulle Alpi a quote insolitamente basse per il periodo. Secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici, l’alta pressione resterà lontana dall’Europa meridionale almeno fino a domenica, favorendo l’arrivo continuo di correnti fresche e instabili dal Nord Atlantico.🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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