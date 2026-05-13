Meteo Italia | le previsioni da domani giovedì 14 a domenica 17 maggio 2026

Da giovedì 14 a domenica 17 maggio 2026, le previsioni indicano una fase di significativa instabilità atmosferica in Italia. Le condizioni meteo variano nel corso di questi giorni, con piogge e cambiamenti di temperatura previsti su diverse regioni. La situazione si mantiene incerta e soggetta a variazioni, con possibili temporali e alterazioni nelle condizioni climatiche durante il fine settimana.

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