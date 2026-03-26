Nella notte del 24 marzo 2026, un uomo di 47 anni, cittadino albanese residente in città, è stato arrestato dopo aver cercato di forzare la porta dell’abitazione dell’ex moglie. All’interno dell’abitazione si trovavano i due figli minorenni, ma nessuno è rimasto coinvolto in modo grave. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.

Una serata che poteva trasformarsi in tragedia. Nella tarda serata del 24 marzo 2026, un uomo di 47 anni, cittadino albanese residente in città, ha tentato di sfondare la porta dell’abitazione dell’ex moglie mentre all’interno si trovavano i due figli minorenni. Arrivato sul posto, in evidente stato di agitazione, l’uomo ha prima danneggiato gravemente l’automobile della donna, infrangendone il parabrezza. Poi ha cercato di entrare con forza nell’appartamento, ignorando la presenza dei figli e l’eventuale pericolo per tutti. Allertati dalla centrale operativa di Verbania intorno alle 19,20, i Carabinieri sono arrivati rapidamente e hanno bloccato il soggetto nel cortile condominiale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Verbania, tenta di sfondare la porta dell’ex moglie davanti ai figli: arrestato 47enne

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