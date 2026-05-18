A Messina, un rappresentante politico ha sottolineato l’importanza di rilanciare l’economia locale concentrandosi sulle risorse territoriali. Ha evidenziato la necessità di creare opportunità di lavoro per i giovani e di implementare strategie per valorizzare i piccoli borghi e i quartieri della città. Si sono discusse possibili iniziative e progetti che puntano a favorire lo sviluppo sostenibile e a migliorare la qualità della vita nei diversi quartieri. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

? Punti chiave Come può Messina trasformare le sue risorse in lavoro per i giovani?. Quali sono le strategie concrete per valorizzare i piccoli borghi e quartieri?. Chi sono i nuovi alleati che sostengono il progetto di Antonella Russo?. Come si supererà l'immobilismo che blocca lo sviluppo economico della città?.? In Breve Partecipazione di Valentina Chinnici, Gianni Cuperlo e Anthony Emanuele Barbagallo al multisala Apollo.. Obiettivo di creare lavoro locale per trattenere i giovani nei quartieri e villaggi.. Proposta di gestione semplificata per potenziare servizi e infrastrutture nei singoli quartieri.. Valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico per generare sviluppo economico tangibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Messina, Russo punta sul territorio: «Bisogna farla ripartire»

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