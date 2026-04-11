Messina l’ondata di Russo scuote il territorio | è un successo

A Messina, un teatro pieno ha accolto con entusiasmo l’incontro a sostegno della candidatura di Antonella Russo. L’evento ha visto una grande partecipazione di pubblico, che ha riempito il locale in occasione dell’appuntamento organizzato nella città. La presenza massiccia di spettatori ha contribuito a rendere l’evento particolarmente vivace e condiviso.

Un teatro gremito e un clima di forte partecipazione hanno caratterizzato l’incontro organizzato a Messina per sostenere la candidatura di Antonella Russo. Durante l’evento, Ismaele La Vardera, esponente di spicco del movimento Controcorrente, ha espresso stupore davanti alla risposta della cittadinanza, sottolineando come la forza politica del gruppo si sia ormai consolidata in diverse province, superando persino territori che fino a pochi mesi fa apparivano difficili da raggiungere. L’espansione territoriale di una nuova forza politica. La dinamica osservata a Messina rappresenta per il movimento un segnale di crescita strutturale che va oltre i confini locali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Messina, l’ondata di Russo scuote il territorio: è un successo Nuova ondata di maltempo in arrivo a Messina, settimana segnata da instabilità e vento occidentalePrecipitazioni frequenti e raffiche sostenute caratterizzeranno il quadro atmosferico, con fasi alterne e fenomeni più incisivi a metà periodo Sarà... Messina, la sfida di Antonella Russo: il campo largo si restringeLa corsa alla presidenza del Comune di Messina per la candidatura di Antonella Russo si è trasformata in una sfida di sopravvivenza politica, dove...