Messina 2030 il Pd lancia il masterplan da un miliardo | Nicita e Russo contro il Ponte risorse da riportare sul territorio

Il Partito Democratico ha presentato un piano di sviluppo per Messina, denominato Messina 2030, con un investimento di un miliardo di euro distribuito su cinque anni. Il masterplan si compone di ventisette articoli suddivisi in sette sezioni tematiche e mira a trasformare la città in una piattaforma strategica del Mediterraneo. Due esponenti del partito hanno espresso opposizione rispetto al progetto del ponte, sostenendo che le risorse dovrebbero essere indirizzate a interventi sul territorio locale.

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