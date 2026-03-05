Sciopero nella scuola de La Valletta Brianza | Solo il 3,6% degli insegnanti ha aderito

Nella scuola di La Valletta Brianza si è svolto uno sciopero il 2 marzo 2026, indetto dalla UIL Scuola Lecco. Secondo i dati ufficiali, solo il 3,6% degli insegnanti e del personale ATA ha aderito alla protesta. A margine dell’evento, 47 docenti e membri del personale hanno firmato un documento per esprimere alcune considerazioni sulla mobilitazione. La stampa ha dato risalto alla giornata di sciopero.

La replica: "19 scioperanti su 141 aventi diritto, la scuola secondaria è rimasta aperta. Il 'grave malessere' non corrisponde alla realtà, chiediamo più equilibrio nell'informazione" In primo luogo, i firmatari desiderano sottolineare come il dissenso sia già stato formalmente espresso alle sigle sindacali provinciali, al dirigente dell'UST di Lecco, prof. Castelnuovo, ai sindaci del territorio, al dirigente scolastico, alla DSGA e alla RSU. Il clima di "grave malessere" riportato dagli organi di stampa non trova riscontro nella quotidiana esperienza professionale della maggioranza del personale. I dati definitivi sull'adesione confermano tale orientamento: 19 scioperanti su 141 aventi diritto.