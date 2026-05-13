Spagna la rivolta degli insegnanti in Catalogna | 17 giornate di sciopero in due mesi e centomila in piazza a Barcellona e Valencia

Da ilfattoquotidiano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi due mesi, gli insegnanti delle scuole pubbliche in Catalogna hanno promosso 17 giorni di sciopero, attirando l’attenzione di migliaia di persone nelle piazze principali delle città. A Barcellona si sono radunate circa ottantamila persone, mentre a Valencia circa ventimila. La protesta coinvolge il settore dell’istruzione pubblica, esprimendo dissenso e preoccupazioni attraverso manifestazioni di massa.

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Ottantamila persone in piazza a Barcellona, ventimila a Valencia. La scuola pubblica spagnola non ci sta. Gli insegnanti, dalle maestre degli asili nido ai professori di liceo, hanno deciso che quest’anno scolastico non lo finiranno. O almeno non alle condizioni attuali. Lo slogan è diretto: “ Sense condicions dignes, no acabarem el curs”. “Senza condizioni degne, non finiremo l’anno”. Non è retorica: i sindacati hanno già convocato oltre diciassette giornate di sciopero per maggio e giugno, e la mobilitazione, lungi dall’esaurirsi, prende forza settimana dopo settimana. Il colore giallo, simbolo dell’istruzione pubblica già ai tempi del movimento degli Indignados di quindici anni fa, è tornato a tingere le piazze iberiche.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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