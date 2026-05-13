Negli ultimi due mesi, gli insegnanti delle scuole pubbliche in Catalogna hanno promosso 17 giorni di sciopero, attirando l’attenzione di migliaia di persone nelle piazze principali delle città. A Barcellona si sono radunate circa ottantamila persone, mentre a Valencia circa ventimila. La protesta coinvolge il settore dell’istruzione pubblica, esprimendo dissenso e preoccupazioni attraverso manifestazioni di massa.

Ottantamila persone in piazza a Barcellona, ventimila a Valencia. La scuola pubblica spagnola non ci sta. Gli insegnanti, dalle maestre degli asili nido ai professori di liceo, hanno deciso che quest’anno scolastico non lo finiranno. O almeno non alle condizioni attuali. Lo slogan è diretto: “ Sense condicions dignes, no acabarem el curs”. “Senza condizioni degne, non finiremo l’anno”. Non è retorica: i sindacati hanno già convocato oltre diciassette giornate di sciopero per maggio e giugno, e la mobilitazione, lungi dall’esaurirsi, prende forza settimana dopo settimana. Il colore giallo, simbolo dell’istruzione pubblica già ai tempi del movimento degli Indignados di quindici anni fa, è tornato a tingere le piazze iberiche.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Spagna, la rivolta degli insegnanti in Catalogna: 17 giornate di sciopero in due mesi e centomila in piazza a Barcellona e Valencia

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