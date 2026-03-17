Accuse di stalking a Lorenzo Pellegrini | Fabrizio Corona finisce a processo per diffamazione

Fabrizio Corona è stato rinviato a giudizio per diffamazione in un procedimento che riguarda accuse di stalking rivolte a Lorenzo Pellegrini. Il caso giudiziario, che si trascina da diversi anni, è approdato nelle aule del Tribunale. Corona dovrà rispondere delle accuse mosse nei suoi confronti e il processo è stato formalmente avviato.

Il caso giudiziario che da diversi anni vede coinvolto Lorenzo Pellegrini arriva nelle aule di Tribunale. Il gup di Roma ha infatti disposto il rinvio a giudizio di Fabrizio Corona con l’accusa di diffamazione nei confronti del centrocampista giallorosso. Il procedimento è stato fissato per il prossimo primo dicembre davanti al tribunale monocratico. Al centro della vicenda c’è la pubblicazione a ottobre 2023 sul sito dillingernews.it di un’intervista a una escort di 25 anni che aveva accusato Pellegrini di stalking. Accuse risalenti addirittura all’anno precedente che, secondo quanto emerso dalle indagini, si sono rivelate infondate. La... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Accuse di stalking a Lorenzo Pellegrini: Fabrizio Corona finisce a processo per diffamazione Articoli correlati Pellegrini e la falsa accusa di stalking, Fabrizio Corona a processo per diffamazione(Adnkronos) – Fabrizio Corona andrà a processo per diffamazione ai danni del calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini. Fabrizio Corona, altro processo per diffamazione col romanista Pellegrini. La escort e l’accusa falsa di stalking: quanti soldi vuole il calciatoreIl centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha formalizzato la richiesta di un risarcimento di almeno 100mila euro nei confronti di Fabrizio... Tutto quello che riguarda Accuse di stalking a Lorenzo Pellegrini... Temi più discussi: False accuse di stalking, assolto Antonio Giulino ex comandante dei carabinieri di San Donato. Restituito l’onore ma non la divisa; Caso Paganelli, a processo Valeria Bartolucci: accuse di minacce e aggressione a Manuela Bianchi; L’ex rischia il processo: Lettere scritte col sangue, minacce dal carcere e botte; Stalking, accusato dalla 20enne. Assolto ex maresciallo dell'Arma. Fabrizio Corona sotto processo a Roma per diffamazione contro il calciatore Pellegrini: accuse di stalking smentiteIl gup di Roma ha rinviato a giudizio Fabrizio Corona indagato dalla procura di Roma per diffamazione ai danni del calciatore della Roma Lorenzo Pellegrini in relazione a una intervista apparsa su ‘di ... msn.com Fabrizio Corona rinviato a giudizio per diffamazione: l'ex fotografo a processo dopo le accuse a Lorenzo PellegriniIl Gup di Roma ha deciso: l’ex fotografo dei vip Fabrizio Corona andrà a processo il prossimo 1° dicembre. Al centro della ... msn.com Baby Gang arrestato di nuovo: accuse di rapina, armi e maltrattamenti - facebook.com facebook Baby Gang arrestato di nuovo: accuse di rapina, armi e maltrattamenti x.com