Forino arrestato con mezzo chilo di hashish | sequestrati 8 panetti di droga

Un uomo è stato arrestato a Forino dalla Guardia di Finanza con l’accusa di detenzione di droga a fini di spaccio. Durante l’intervento sono stati sequestrati otto panetti di hashish, per un peso totale di circa mezzo chilo. L’arresto è avvenuto in seguito a un controllo mirato, che ha portato al ritrovamento della sostanza stupefacente.

Operazione della Guardia di Finanza: lo stupefacente era stato ritirato in un hub di spedizioni. Un uomo è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Nel corso dell'operazione i militari hanno sequestrato circa mezzo chilo di hashish. L'intervento è stato effettuato dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria durante un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei traffici illeciti. Gli investigatori hanno notato un uomo con atteggiamento sospetto mentre ritirava un pacco presso un hub di spedizioni installato all'interno di una tabaccheria. Dopo aver preso il pacco, il soggetto si è diretto verso la propria auto.