Rimini sorpreso con due panetti di hashish in tasca davanti alla stazione | arrestato

Durante un controllo notturno alla stazione ferroviaria di Rimini, un uomo è stato fermato dalla Polizia di Stato. Durante le verifiche, è stato trovato in possesso di due panetti di hashish nascosti in tasca. L’uomo è stato immediatamente arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno sequestrato la droga e proceduto con le formalità di legge.

Un arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti nella notte del 12 aprile nei pressi della stazione ferroviaria di Rimini. Un uomo è stato trovato in possesso di due panetti di hashish per un peso complessivo di 198,57 grammi, come comunicato dalle forze dell’ordine. Controllo notturno alla stazione ferroviaria Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 00,33 del 12 aprile. Una pattuglia della Polfer, impegnata nel consueto servizio di pattugliamento insieme a personale dell’Esercito, ha notato un uomo nei pressi dell’ingresso del parcheggio della stazione ferroviaria di Rimini.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rimini, sorpreso con due panetti di hashish in tasca davanti alla stazione: arrestato Sorpreso con due panetti di hashish in ascensore, torna libero ma con restrizioniBRINDISI – È stato convalidato l’arresto di Matteo Indirli, il 28enne di Porto Cesareo fermato nei giorni scorsi con due panetti di hashish a... Sorpreso mentre spaccia, in casa aveva panetti di hashish e cocaina: arrestatoNel pomeriggio di ieri, 19 gennaio, i Carabinieri della Sezione Operativa di Pisa hanno arrestato un uomo straniero di 30 anni per detenzione di...