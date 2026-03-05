Mercato immobiliare a Napoli prezzi di vendita e affitti in crescita nel 2025

Nel 2025, il mercato immobiliare di Napoli ha visto aumentare sia i prezzi di vendita degli immobili sia i canoni di affitto, con percentuali di crescita molto simili. I dati mostrano che le quotazioni immobiliari e le tariffe di affitto sono salite rispetto all’anno precedente, indicando un trend di incremento stabile nel settore. Entrambi gli aspetti hanno registrato un rialzo che si avvicina, senza differenze significative.

Nel 2025 il mercato immobiliare di Napoli ha registrato aumenti quasi identici per prezzi di vendita e canoni di locazione. Secondo la prima edizione del Market Monitor elaborato da Immobiliare.it Insights, i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 3,6% rispetto al 2024, mentre gli affitti hanno segnato un aumento del 3,5%. Il report della società di analisi del gruppo Immobiliare.it fotografa l’andamento del settore immobiliare nel 2025 a livello nazionale e nei principali mercati metropolitani italiani. Nel capoluogo campano, alla fine dello scorso anno, acquistare casa richiedeva poco meno di 3.000 euro al metro quadrato, mentre per una locazione il costo medio si attestava a 14,6 euro al metro quadrato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Mercato immobiliare a Napoli: tra turismo, affitti e prezzi in crescita Leggi anche: Bergamo, quotazioni in crescita nel mercato immobiliare: il tema degli affitti brevi e la crisi dei negozi Mercato Immobiliare 2026: Crolleranno i PREZZI o Boom in Arrivo Aggiornamenti e notizie su Mercato immobiliare. Temi più discussi: Patrimonio a Napoli, si cambia: Una spa sul mercato per gestire gli immobili; Mercato immobiliare: cosa cerca chi vuole comprare casa nel 2026; Prima apertura a Napoli per Oriana Homèl; Mare Fuori: tutte le location della celebre serie italiana. Mercato immobiliare a Napoli, prezzi vendita e canoni affitto crescono del +3,6% e +3,5%Nel 2025, il mercato immobiliare di Napoli ha mostrato incrementi molto simili per prezzi di vendita e canoni di locazione: rispetto al 2024, i primi sono cresciuti del 3,6%, mentre i secondi hanno re ... ansa.it Mercato immobiliare a Napoli: tra turismo, affitti e prezzi in crescitaNei quartieri costieri come Posillipo e Marechiaro i prezzi di vendita restano tra i più alti della città: si viaggia su medie attorno ai 4.600–5.300 euro al metro quadro per immobili di pregio, con ... napolipiu.com Il 2025 si chiude con un mercato immobiliare in crescita. Secondo il Market Monitor di Immobiliare.it Insights, i prezzi di vendita sono saliti del +3,3% in un anno, mentre i canoni di affitto hanno segnato un +6%. La domanda di acquisto è aumentata del +15,5% - facebook.com facebook Mercato immobiliare torinese: da oltre 25 Giuseppe Bloisi offre competenza, trasparenza e risultati concreti x.com