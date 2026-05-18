Mentana il nuovo sondaggio cambia tutto | chi sale e chi crolla
Un nuovo sondaggio politico realizzato dall'istituto Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana è stato diffuso oggi. I dati forniscono una panoramica aggiornata sulle intenzioni di voto dei cittadini italiani, evidenziando variazioni rispetto alle rilevazioni precedenti. Tra i partiti, alcuni registrano aumenti significativi, mentre altri mostrano cali evidenti. La rilevazione si concentra sui consensi attuali e sui cambiamenti rispetto alle rilevazioni precedenti, offrendo uno sguardo dettagliato sulla situazione politica del paese.
L’ultimo sondaggio politico realizzato dall’istituto di ricerca Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, diffuso in data odierna, offre una panoramica dettagliata e aggiornata sulle intenzioni di voto dei cittadini italiani. Lo scenario delineato mette in evidenza alcune oscillazioni significative nel panorama dei consensi, registrando una leggera flessione per la principale forza di governo a vantaggio dei due maggiori partiti dell’opposizione parlamentare. Sebbene gli equilibri generali non subiscano uno stravolgimento radicale, le variazioni settimanali confermano un dinamismo interessante tra i diversi schieramenti politici, prefigurando una ridefinizione dei rapporti di forza sia all’interno della maggioranza di centrodestra che nel campo delle minoranze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
ULTIMO MINUTO SONDAGGI POLITICI: oggi CAMBIA TUTTO, nuovo PODIO vincono SCHLEIN e CONTE E Meloni
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