Meno attese per i pazienti oncologici del San Paolo | arriva il totem elimina-code intelligente
Un totem elimina-code per gestire in modo più efficiente l'accesso ai servizi del reparto di Oncologia medica dell'Ospedale San Paolo di Bari: è il dispositivo donato dall'associazione Energia Donna OdV e dal Rotary Club Bari Alto "Terra dei Peuceti" alla ASL Bari. Il sistema consentirà di. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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