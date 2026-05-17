Un sistema eliminacode per facilitare i pazienti | il dono per il reparto di Oncologia del San Paolo
È stato installato un nuovo sistema eliminacode nel reparto di Oncologia dell'ospedale San Paolo, con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi per i pazienti. L’attrezzatura, donata dal Rotary Club Bari Alto 'Terra dei Peuceti', mira a migliorare l’accoglienza e ridurre i tempi di attesa. L’introduzione di questa tecnologia rappresenta un intervento diretto per ottimizzare il flusso di persone nel reparto. La donazione si inserisce in un progetto più ampio di supporto alle strutture sanitarie della zona.
Un nuovo sistema eliminacode per il reparto di Oncologia dell'ospedale San Paolo. L'apparecchio, che servirà a migliorare l'accoglienza dei pazienti ed è frutto di una donazione del Rotary Club Bari Alto 'Terra dei Peuceti'.La cerimonia di consegnaL’iniziativa rientra nelle attività promosse dal. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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