Telemonitoraggio per i pazienti oncologici arriva il sì della Camera

La Camera dei Deputati ha approvato un emendamento al decreto legge Pnrr che prevede l’introduzione di servizi di telemonitoraggio e teleconsulto per i pazienti oncologici e onco-ematologici. Questa novità mira a facilitare la gestione delle cure a distanza per chi vive con una diagnosi di tumore. La misura riguarda specificamente i pazienti affetti da patologie oncologiche e onco-ematologiche.

Un passo avanti per rendere più semplice la vita di chi convive con una diagnosi di tumore: la Camera dei Deputati ha approvato l’emendamento al decreto legge Pnrr che introduce il servizio di telemonitoraggio e teleconsulto per i pazienti oncologici e onco-ematologici. “Il servizio di telemedicina e teleconsulto non potrà che facilitare e rendere più tempestive le cure, il dialogo con i clinici ed evitare inutili disagi ai pazienti, riducendo per tutti l’aggravio dei costi sanitari”, commenta Anna Maria Mancuso, presidente di Salute Donna Odv e coordinatrice di ‘La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere’, il gruppo promotore dell’iniziativa che riunisce 47 associazioni di pazienti oncologici ed onco-ematologici.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Telemonitoraggio per i pazienti oncologici, arriva il sì della Camera Festa della donna, al Papardo due iniziative per i pazienti oncologiciStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Accanto... L'annuncio della Asl: "Pubblicato il bando per i contributi alle parrucche e ai trattamenti estetici dei pazienti oncologici"È stato pubblicato sul sito istituzionale della Asl di Pescara il bando per ottenere i contributi destinati ai pazienti oncologici per l'acquisto di...