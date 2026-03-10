Memorial Mimmo Renna presentato il memorial Iscrizioni fino al 20 marzo

Questa mattina a Palazzo Carafa a Lecce è stato presentato il “Memorial Mimmo Renna”, un torneo dedicato agli Ordini e alle Professioni. L'evento celebra la figura di un uomo che ha avuto un ruolo importante nel calcio salentino come calciatore e allenatore. Le iscrizioni al torneo resteranno aperte fino al 20 marzo.

Il torneo degli ordini e delle professioni è dedicato alla figura di un tecnico che ha lasciato il segno nel calcio salentino Alla guida tecnica di Lecce, Nardò, Casarano e Taranto, Mimmo Renna ha rappresentato uno dei punti di riferimento storici del club giallorosso. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Lecce e sostenuta dalla Uisp Comitato di Lecce, dal Panathlon Club e dal Campionato degli Ordini e delle Professioni, vuole rendere omaggio non solo alla carriera sportiva di Mimmo Renna, ma soprattutto ai valori che ha sempre incarnato: lealtà, passione, rispetto e spirito di squadra. Alla presentazione sono intervenuti l’assessore allo... 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Articoli correlati

Castrolibero, il 13 marzo un memorial per il cantautore Roberto BignoliUn memorial dedicato alla vita e alla musica del cantautore rock cristiano Roberto Bignoli si terrà il 13 marzo 2026 alle ore 19 presso l’Auditorium...

Rugby, al Cus Catania il tradizionale “Memorial Maccarrone”Le porte della Cittadella universitaria di Catania saranno aperte sabato 3 gennaio dalle 10.

Contenuti e approfondimenti su Memorial Mimmo Renna

Presentato a Lecce a Palazzo Carafa il Memorial Mimmo Renna edizione 2026Presentato a Lecce, presso l'Open Space, il Memorial di calcio intitolato ad una figura storica del calcio pugliese, Mimmo Renna, che fu allenatore tra le varie squadre, del Lecce, del Bari e del Tara ... trmtv.it

Articoli con argomento: ‘Memorial Mimmo Renna’Presentato a Lecce, presso l'Open Space, il Memorial di calcio intitolato ad una figura storica del calcio pugliese, Mimmo Renna, che fu allenatore tra le varie squadre, del Lecce, del Bari e del ... trmtv.it