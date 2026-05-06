Premi David di Donatello 2026 | conduzione ospiti e premi della 71ª edizione

La 71ª edizione dei Premi David di Donatello si avvicina e si sta preparando per una serata dedicata al cinema italiano. La conduzione, gli ospiti e i premi assegnati sono tra gli elementi principali che caratterizzano l’evento. La cerimonia si svolgerà prossimamente, con un programma ricco di momenti di spettacolo e riconoscimenti. Le nomination sono state annunciate e l’attesa cresce tra gli appassionati di cinema.

La 71ª edizione dei Premi David di Donatello si prepara a regalare una grande serata di spettacolo e celebrazione del cinema italiano. L’appuntamento è fissato per mercoledì 6 maggio in prima serata su Rai1, con inizio alle 21.30. A guidare l’evento saranno Flavio Insinna e Bianca Balti, una coppia inedita pronta a portare ritmo ed eleganza sul palco. Cinecittà al centro della scena. La cerimonia si svolgerà negli iconici Studi di Cinecittà, simbolo della grande tradizione cinematografica italiana. Per l’occasione sarà inaugurato il nuovo Teatro 23, che farà da cornice a una delle notti più importanti per il cinema nazionale. Un luogo ricco di storia che si rinnova per accogliere il presente e il futuro del settore.🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Premi David di Donatello 2026: conduzione, ospiti e premi della 71ª edizione David di Donatello 2026, l'edizione più temuta di sempre: l’ombra del boicottaggio su Rai e cinema Notizie correlate David di Donatello 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla 71ª edizione tra candidati, conduttori e premi specialiDomani sera, mercoledì 6 maggio 2026, il Teatro 23 degli Studi di Cinecittà a Roma ospiterà la 71ª edizione dei David di Donatello, il riconoscimento... David di Donatello 2026, tutte le nomination della 71ª edizioneCinque secondi — regia di Paolo Virzì Fuori — regia di Mario Martone La grazia — regia di Paolo Sorrentino Le assaggiatrici — regia di Silvio Soldini... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La 71? edizione dei Premi David di Donatello; David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; Oggi la cerimonia dei David di Donatello, conduttori, ospiti e candidati ai premi del cinema; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026. La 71? edizione dei Premi David di Donatello in diretta su Rai 1Arriva la 71? edizione dei Premi David di Donatello. Mercoledì 6 maggio la cerimonia di premiazione in diretta su Rai 1, Rai Radio2 e RaiPlay dagli Studi di Cinecittà. corrierenazionale.it David di Donatello 2026: i film candidati, le nomination, i premi speciali e gli ospitiIn diretta su Rai 1 l'evento condotto da Bianca Balti e Flavio Insinna. I favoriti? Le città di pianura e La grazia ... iodonna.it Il conduttore presenta i Premi David di Donatello insieme alla top model Bianca Balti - facebook.com facebook I candidati ai Premi David di Donatello ricevuti al Quirinale dal Presidente Mattarella: "Il cinema va considerato, sostenuto, valorizzato, incoraggiato nelle produzioni, come anche nelle sperimentazioni" x.com