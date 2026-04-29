In ricordo di Gerardo ' a guerra a Contrada la IV edizione del Memorial Day

Era proprio ’a guerra Gerardo. Sempre con il sorriso sulle labbra, sempre pronto ad aiutare gli altri, amava la famiglia, la vita ed il calcio.Un evento per ricordareE per ricordarlo, dopo che ci ha lasciati troppo presto il 21 marzo del 2019, ci sarà ancora una volta un pallone a rotolare su un.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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