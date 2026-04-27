L’Italia del Canottaggio conquista la 40esima edizione del Memorial D’Aloja

L’Italia si è aggiudicata la 40ª edizione del Memorial Paolo d’Aloja, una regata internazionale che si svolge ogni anno a Piediluco in memoria dello storico Presidente federale. La competizione ha visto coinvolti numerosi equipaggi provenienti da diversi paesi, con le gare svolte sulle acque del lago di Piediluco. La manifestazione, dedicata al ricordo di una figura significativa nel canottaggio, si è conclusa con la vittoria delle squadre italiane nella classifica complessiva.

Piediluco – L’Italia conquista il successo nella classifica della quarantesima edizione del Memorial Paolo d’Aloja, la regata internazionale che ricorda ogni anno lo storico Presidente federale. Con 89 punti, ottenuti nelle 43 finali disputate tra sabato e domenica, la Nazionale del Direttore Tecnico Antonio Colamonici precede la Grecia (43) e la Francia (21) superando così il primo banco di prova stagionale. Prossimo impegno sarà a Plovdiv (Bulgaria) in Coppa del Mondo dal 12 al 14 giugno. Nel quattro di coppia maschile dominio incontrastato per Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Gli azzurri vincono ancora, questa volta con ancor più margine sulla Repubblica Ceca dopo aver condotto sin dalle battute iniziali.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Memorial d’Aloja di Canottaggio, 39 Azzurri per la 40esima edizione di PiedilucoIl Direttore Tecnico Antonio Colamonici, per il battesimo annuale, sceglie Giovanni Abagnale (Marina Militare), Alessandro Bonamoneta (Fiamme... Canottaggio, ottimi risultati per l’Italia nella prima giornata di finali del Memorial d’AlojaL’Italia si conferma Nazione di riferimento del panorama internazionale e ben figura nella prima giornata di finali del Memorial Paolo d’Aloja a... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Presentato alla Fondazione Carit il 40° Memorial Paolo d’Aloja; Meeting Internazionale di Canottaggio Special Olympics: l'arrivo delle delegazioni e la Cerimonia di Apertura a Roma; Quarantesimo Memorial D’Aloja: nel weekend Piediluco capitale mondiale del canottaggio; Canottaggio: l'Italia vince il 40° Memorial Paolo d'Aloja. Canottaggio, l’Italia vince il 40° Memorial Paolo d’Aloja davanti a Grecia e FranciaL'Italia ha vinto la classifica a punti della 40ma edizione del Memorial Paolo d'Aloja di canottaggio, manifestazione che apre la stagione internazionale: ... oasport.it Canottaggio: l'Italia vince il 40° Memorial Paolo d'AlojaL'Italia conquista il successo nella classifica della quarantesima edizione del Memorial Paolo d'Aloja, la regata internazionale che ricorda ogni anno lo storico presidente federale. (ANSA) ... ansa.it Lega Navale Italiana Sezione di Taranto. . CANOTTAGGIO SEDILE FISSO: LA MERAVILI8SA DOPPIETTA DELLA LNI SEZ TARANTO ALLA "ROWING ENDURANCE 2026 - PORTE DELLO JONIO CUP" Lega Navale Italiana Sezione di Taranto Federazione It - facebook.com facebook Eleganti e perfettamente coordinati! Quanta potenza sprigionano gli azzurri del canottaggio firmati Italia Team durante il raduno nelle acque di Piediluco Avanti tutta! #ItaliaTeam @canottaggio1888 x.com