Memoria antica incontra i luoghi della cura | firmato il protocollo per la necropoli del Rione Santella | FOTO

È stato firmato un protocollo riguardante la necropoli del Rione Santella, un sito archeologico ritrovato nel territorio di Marcianise. La scoperta, di origine antica, ha portato a un intervento ufficiale per tutelare e valorizzare l’area. La firma del documento segna un passo importante nella gestione del sito e nella tutela dei reperti rinvenuti. La necropoli si inserisce in un contesto di scavi e studi che continuano a portare alla luce elementi storici di grande rilevanza.

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