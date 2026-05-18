Memoria antica incontra i luoghi della cura | firmato il protocollo per la necropoli del Rione Santella | FOTO
È stato firmato un protocollo riguardante la necropoli del Rione Santella, un sito archeologico ritrovato nel territorio di Marcianise. La scoperta, di origine antica, ha portato a un intervento ufficiale per tutelare e valorizzare l’area. La firma del documento segna un passo importante nella gestione del sito e nella tutela dei reperti rinvenuti. La necropoli si inserisce in un contesto di scavi e studi che continuano a portare alla luce elementi storici di grande rilevanza.
La scoperta archeologica emersa nel territorio di Marcianise si arricchisce di un nuovo e significativo passaggio istituzionale. È stato infatti sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra Asl Caserta, Comune di Marcianise e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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