Juventus Museum ecco la foto di squadra più antica della storia del club bianconero | il comunicato – FOTO

Una foto di squadra molto antica è stata recentemente esposta allo Juventus Museum. La società ha pubblicato un comunicato ufficiale riguardo all’evento, accompagnato da una fotografia che rappresenta il momento più remoto della storia del club bianconero. La foto, risalente a un’epoca passata, raffigura i primi componenti della squadra, diventando così il ritratto più antico mai conservato dall’associazione.

di Angelo Ciarletta La foto di squadra più antica della storia del club bianconero è stata accolta allo Juventus Museum: il comunicato ufficiale della società. Allo Juventus Museum è stata accolta la foto di squadra più antica della storia del club bianconero. Di seguito il comunicato ufficiale della società torinese. CONTINASSA JUVE LIVE IL COMUNICATO DELLA JUVE – « Ci sono momenti in cui il passato smette di essere un racconto tramandato e diventa un’immagine nitida, uno sguardo che attraversa i secoli. Martedì 7 aprile 2026, lo Juventus Museum ha aperto le sue porte per accogliere un cimelio senza tempo: la fotografia più antica mai rinvenuta di una formazione bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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