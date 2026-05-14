La memoria antica incontra la sanità | protocollo per la tutela dei reperti nell’area del nuovo presidio

A Marcianise è stato avviato un protocollo per la tutela dei reperti archeologici durante i lavori di costruzione di un nuovo presidio sanitario. La misura mira a preservare i resti storici scoperti nell’area, che rappresentano un patrimonio di epoca antica. Il protocollo prevede procedure specifiche per la gestione dei reperti durante le operazioni di cantiere, in modo da garantire la conservazione e il rispetto del sito archeologico.

A Marcianise la storia antica del territorio si intreccia con lo sviluppo dei servizi sanitari moderni. Lunedì 18 maggio, alle ore 10:00, presso la Sala Consiliare, sarà presentato e sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra ASL Caserta, Comune di Marcianise e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti.🔗 Leggi su Casertanews.it

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