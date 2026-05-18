A Melzo è stata allestita una mostra dedicata alle grafiche pubblicitarie di Galbani degli anni ’30. L’esposizione presenta stampe inedite provenienti dall’archivio storico dell’azienda, che illustrano le tecniche e gli stili dell’epoca. Sono stati esposti materiali che mostrano come la pubblicità cercasse di rassicurare i consumatori contro possibili frodi e inganni. La mostra permette di osservare da vicino le immagini e i messaggi che accompagnavano le campagne pubblicitarie di quel periodo.

? Domande chiave Come faceva la pubblicità a proteggere i consumatori dalle truffe?. Cosa nascondevano le stampe inedite dell'archivio storico Galbani?. Perché la ciminiera della fabbrica è considerata il campanile di Melzo?. Come ha influenzato la crisi del 1929 le grafiche di Aldo Foà?.? In Breve Curatore Andrea Tomasetig e sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola presenti all'inaugurazione.. Campagne pubblicitarie di Aldo Foà per l'agenzia Plus Ultra tra il 1928 e il 1939.. Appello per conservare la ciminiera Galbani come simbolo storico della comunità di Melzo.. Grafiche documentano la crisi economica del 1929 attraverso immagini di banchieri americani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Melzo, in mostra le grafiche Galbani: il fascino della pubblicità anni ’30

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