Il governo ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea chiedendo di estendere la deroga al Patto di stabilità anche alle spese legate alla crisi energetica. La richiesta si riferisce alla possibilità di applicare questa deroga oltre alla difesa, che finora ne beneficia. Se la richiesta non sarà accolta, l’Italia potrebbe trovarsi impossibilitata ad attivare il programma Safe, che mira a sostenere le spese per l’emergenza energetica. La decisione dovrà essere presa in breve tempo.

La deroga al Patto di stabilità prevista per la difesa va estesa anche alle spese per la crisi energetica o l'attivazione del programma Safe da parte dell'Italia è a rischio. Giorgia Meloni decide di mettere per iscritto quanto va dicendo nei consessi internazionali da settimane. Lo fa in un'inedita lettera indirizzata alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, nella quale la premier puntella una linea già emersa al Consiglio europeo informale di Cipro, lo scorso aprile: con la crisi iraniana che non volge ad una fine e i prezzi dell'energia costantemente alle stelle, per il governo italiano "sarebbe molto difficile spiegare all'opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe". 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Meloni scrive a von der Leyen: "Deroga al Patto di stabilità anche sull'energia o Safe a rischio"

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