Giorgia Meloni scrive a Von der Leyen | La deroga del Patto di stabilità sia estesa all' energia

La premier italiana ha scritto alla presidente della Commissione europea, usando un tono diretto e rispettoso, chiedendo di ampliare la deroga al Patto di stabilità anche alle questioni energetiche. Nel testo, si sottolinea che l’Italia rimarrà impegnata nel contribuire alla sicurezza e alla difesa dell’Europa. La comunicazione si inserisce in un contesto di discussioni sulle misure economiche e sulla gestione delle risorse energetiche, con un focus sulla collaborazione tra gli organi europei e gli Stati membri.

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