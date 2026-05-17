Giorgia Meloni scrive a Von der Leyen | La deroga del Patto di stabilità sia estesa all' energia
La premier italiana ha scritto alla presidente della Commissione europea, usando un tono diretto e rispettoso, chiedendo di ampliare la deroga al Patto di stabilità anche alle questioni energetiche. Nel testo, si sottolinea che l’Italia rimarrà impegnata nel contribuire alla sicurezza e alla difesa dell’Europa. La comunicazione si inserisce in un contesto di discussioni sulle misure economiche e sulla gestione delle risorse energetiche, con un focus sulla collaborazione tra gli organi europei e gli Stati membri.
Giorgia Meloni scrive a Ursula von der Leyen. Nella missiva, in cui la premier si rivolge al presidente della Commissione Ue con un "cara Ursula", il premier evidenzia che "l’Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea. È una responsabilità che sentiamo profondamente, soprattutto nel contesto internazionale che stiamo vivendo. Continueremo a sostenere la necessità che l’Unione Europea investa di più nella propria sicurezza strategica e nella propria capacità di difesa". Tuttavia, prosegue l’inquilina di Palazzo Chigi, "oggi, agli occhi dei cittadini europei, esiste un’altra emergenza altrettanto concreta e immediata: quella energetica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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