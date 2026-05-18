A Melito si sono svolti i primi incontri ufficiali in vista delle prossime elezioni comunali, con la presenza del presidente della Regione, che ha incontrato la candidata sindaca del campo largo. Nel frattempo, un esponente dell’opposizione ha rivolto accuse pubbliche rivolgendosi alla coalizione avversaria, parlando di presunti voti ottenuti attraverso pratiche scorrette. La visita del presidente regionale si inserisce nel quadro di campagne elettorali che coinvolgono diversi attori politici locali.

E' arrivato a Melito il presidente della Regione Roberto Fico per sostenere la candidata sindaca del campo largo Dominique Pellecchia. Ieri in villa comunale l'iniziativa che ha visto gli interventi dell'eurodeputato Lello Topo e della senatrice Mariolina Castellone. Fico ha assicurato la collaborazione istituzionale tra Regione e Comune e fatto il suo endorsement a Pellecchia. Melito, Fico in città per Pellecchia. Intanto Barretta attacca: "Voti da camorra? Scorrettezza politica" L'aspirante sindaca, dopo aver spiegato il programma, ha annunciato la volontà di sfruttare i beni confiscati per realizzare uno studentato e una sede dell'Asl. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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