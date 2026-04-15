Melito rientra in corsa Giovanni Barretta | sarà una sfida a tre con Pellecchia e Chiantese

A Melito, si riapre la corsa elettorale con il ritorno di Giovanni Barretta, che aveva annunciato il ritiro e ora ha deciso di ripresentarsi. La competizione si svolgerà tra tre candidati, includendo anche Pellecchia e Chiantese. La situazione politica locale si modifica, portando nuove possibilità e cambiamenti nella fase di campagna elettorale. La scelta di Barretta aggiunge un elemento inaspettato alla sfida elettorale in vista delle prossime consultazioni.

Ancora un colpo di scena nella politica melitese. Dopo il suo ritiro, Giovanni Barretta rientra in corsa per il centrodestra. Sfiderà Dominique Pellecchia (centrosinistra) e Giuseppe Chiantese, l'altro candidato del fronte moderato. La divisione nasce proprio nel campo opposto a Pellecchia. Domenica sera Chiantese — impiegato ed educatore sociale, già candidato alle regionali con "Noi Moderati" — annuncia la sua candidatura insieme a quattro liste, rompendo con la coalizione di Barretta. La spiegazione è sintetica: "Non abbiamo condiviso determinate scelte frutto di decisioni carenti sul piano delle linee programmatiche”. Subito dopo, Barretta decide di farsi da parte e lo comunica su Facebook: "Non scendo a compromessi e non mi presto a logiche che non mi appartengono".🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Melito, rientra in corsa Giovanni Barretta: sarà una sfida a tre con Pellecchia e Chiantese Notizie correlate Melito, colpo di scena alle elezioni: Barretta si ritira, sfida a due tra Chiantese e PellecchiaClamoroso ribaltamento nello scenario politico a Melito a pochi giorni dalla presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 24 e 25... Leggi anche: Melito, Pellecchia apre la campagna elettorale: inaugurato il comitato in via Michelangelo Contenuti di approfondimento Colpo di scena a Melito, Giovanni Barretta si ritira dalla corsa dopo l’annuncio di ChianteseSi susseguono i colpi di scena nella tornata elettorale che vedrà nel prossimo mese di maggio il Comune di Melito andare al voto per la scelta del nuovo sindaco e del consiglio comunale. Nelle scorse ... internapoli.it Melito, corsa alla fascia tricolore: Barretta sfida la PellecchiaI nomi ci sono. La corsa a sindaco al comune di Melito per le amministrative del 24 e del 25 maggio ha i suoi candidati. È di lunedì scorso l'ufficializzazione di Giovanni Barretta alla guida della ... ilmattino.it