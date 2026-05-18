Un medico marchigiano ha raccontato di aver assistito a un episodio traumatico avvenuto in città, nel quale una donna aveva subito gravi ferite alle gambe. Durante le operazioni di soccorso, il giovane specializzando ha utilizzato una cinta per tamponare l’emorragia, trovandosi di fronte a una scena difficile da dimenticare. L’episodio si è verificato in un contesto di emergenza, coinvolgendo anche altri operatori sanitari che hanno prestato il primo intervento.

SANT’ELPIDIO A MARE «Sono scene che non dimenticherò facilmente». Alessandro Misericordia, 33enne di Sant'Elpidio a Mare, specializzando all'ospedale di Baggiovara in Medicina interna, è stato uno dei primi soccorritori dell'inferno di Modena. Sabato pomeriggio era in via Emilia a fare compere quando la Citroen C3 guidata dal 31enne Salim El Koudri è piombata sulla folla come una scheggia impazzita. Lo choc «Ero dentro Tigotà e ho sentito un botto – racconta Misericordia – ho subito lasciato l'anticalcare che stavo comprando, sono andato verso l'uscita e ho visto l'auto schiantata contro la vetrina del negozio di fronte». 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Medico marchigiano nell'inferno di Modena: «Una donna non aveva più le gambe, con la cinta ho tamponato l'emorragia»

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