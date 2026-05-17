Così ho tamponato l' emorragia alle gambe della ferita
Durante un giro in bicicletta nel centro cittadino, un individuo ha notato una folla riunita vicino a un incrocio, con persone che urlavano e sembravano sconvolte. Avvicinandosi, ha visto che c’era una ferita alle gambe con un’emorragia in corso. Con prontezza, ha tamponato la ferita per fermare l’emorragia e ha cercato di prestare aiuto fino all’arrivo dei soccorsi. La scena ha attirato l’attenzione di altri passanti, che si sono fermati a offrire assistenza.
Stava andando in bici in un negozio del centro quando da lontano si è accorto della folla vicino all'incrocio, "gente sconvolta che urlava". "Così ho deciso di avvicinarmi e, senza pensarci due volte, ho prestato soccorso a una donna che aveva le gambe amputate, cercando di tamponare l'emorragia". A raccontare quei momenti di "orrore", nel pomeriggio di ieri a Modena, è un ufficiale dell'Esercito, il primo a soccorrere la donna che ha riportato l'amputazione di entrambe le gambe dopo essere stata falciata dall'auto lanciata contro la folla da Salim El Koudri. "Mancavano una ventina di minuti alle cinque - ricorda all'ANSA - quando da lontano ho visto un pò di gente, all'inizio pensavo ci fosse un'esibizione di qualche artista di strada. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Sullo stesso argomento
Daniele Scardina entra a Verissimo sulle sue gambe, come sta King Toretto dopo l’emorragia cerebraleDaniele Scardina è entrato nello studio di Verissimo sulle sue gambe, accompagnato dal fratello Giovanni.
Leggi anche: Le frasi più belle di Alex Zanardi: «Se non avessi avuto l’incidente in cui ho perso le gambe ora non sarei così felice»