Così ho tamponato l' emorragia alle gambe della ferita

Durante un giro in bicicletta nel centro cittadino, un individuo ha notato una folla riunita vicino a un incrocio, con persone che urlavano e sembravano sconvolte. Avvicinandosi, ha visto che c’era una ferita alle gambe con un’emorragia in corso. Con prontezza, ha tamponato la ferita per fermare l’emorragia e ha cercato di prestare aiuto fino all’arrivo dei soccorsi. La scena ha attirato l’attenzione di altri passanti, che si sono fermati a offrire assistenza.

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