Nel centro di Palermo, vicino alla Cattedrale, si trova il MEC Museum, uno spazio che combina esposizioni e iniziative culturali. La struttura ospita esposizioni di oggetti legati alla tecnologia e all’innovazione, con un focus particolare sulla storia di Apple. Oltre alle mostre, il museo promuove eventi e incontri legati all’alta cucina, creando un ponte tra tecnologia e gastronomia. La presenza di questo spazio contribuisce a offrire un punto di riferimento per i visitatori interessati a diversi ambiti culturali.

Nel cuore di Palermo, a pochi passi dalla Cattedrale, il MEC Museum non è soltanto uno spazio espositivo: è un progetto culturale capace di mettere in dialogo memoria, innovazione e visione imprenditoriale. Dentro Palazzo Castrone, dimora cinquecentesca restituita a nuova vita, la storia della rivoluzione informatica incontra l’architettura, il collezionismo, il design e l’alta cucina. Tutto nasce dall’intuizione di Giuseppe Forello, architetto e imprenditore palermitano, che ha trasformato una passione privata in un patrimonio aperto alla città e al pubblico internazionale. La sua collezione, tra le più rilevanti in Europa dedicate al mondo Apple, non si limita a conservare oggetti: racconta un’epoca. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - MEC Museum Palermo. La rivoluzione di Apple incontra l’alta cucina

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