Kappa FuturFestival 2026 lancia Taverna Futurista | l’alta cucina incontra la musica elettronica

Il Kappa FuturFestival 2026 si terrà dal 3 al 5 luglio e introduce una nuova proposta chiamata Taverna Futurista, dove si uniscono musica elettronica e alta cucina. La manifestazione, nota per offrire un programma musicale di artisti internazionali, si arricchisce di questa iniziativa che integra intrattenimento musicale e gastronomico. La scelta mira a offrire un’esperienza differente ai partecipanti, ampliando l’offerta dell’evento.

Kappa FuturFestival continua a reinventarsi e per l’edizione 2026, in programma dal 3 al 5 luglio al Parco Dora di Torino, introduce una novità destinata a lasciare il segno: Taverna Futurista, un progetto di fine dining che porta l’alta cucina nel cuore del più grande festival open air di musica elettronica in Italia. Un’esperienza inedita che unisce gastronomia, arte e suono, trasformando il festival in un vero ecosistema culturale dove ogni dettaglio contribuisce a creare un’esperienza immersiva. Un viaggio tra cucina e sperimentazione. Ispirata allo spirito futurista e all’opera Mercurio passa davanti il Sole di Giacomo Balla, Taverna Futurista nasce come spazio gastronomico in continua evoluzione.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

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