La Chaîne des Rôtisseurs incontra Gucci e l’alta cucina di Massimo Bottura

Il 28 marzo, la Maison Gucci ha ospitato un evento speciale aperto a un gruppo selezionato di membri della Chaîne des Rôtisseurs Toscana Francigena. L’appuntamento si è svolto in un ambiente elegante, con un percorso che ha unito memoria, estetica e alta cucina. Durante l’evento, sono stati presentati piatti e creazioni gastronomiche di alto livello, sotto la direzione di uno dei più noti chef italiani.

È quanto accaduto il 28 marzo, quando la Maison Gucci ha aperto le proprie porte a un selezionato gruppo di membri della Chaîne des Rôtisseurs Toscana Francigena, dando vita a Incanti al Palazzo: un percorso immersivo tra memoria, estetica e alta gastronomia. Non una semplice serata, ma una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Il Croissant Burger. L’alta pasticceria incontra la cucinaL’idea nasce da Nicola Massari e mette al centro un gesto tecnico: sostituire il classico bun con un croissant salato, lavorato con la precisione... Ristorante Vite, dove l’alta cucina incontra il riscatto: San Patrignano insegnaVite è il ristorante di San Patrignano che unisce eccellenza gastronomica e formazione, con una cucina di altissimo livello. Massimo Bottura à Naples pour la présentation de son nouveau livreMardi 9 avril, le chef étoilé Massimo Bottura retourne à Naples pour présenter le nouveau livre écrit avec sa femme Lara Gilmore «Slow Food Fast Cars, Casa Maria Luigia - Histoires et recettes», ... ilmattino.it La Fierté de Massimo BotturaCharlie Bottura, fils du chef étoilé Massimo Bottura, a été diplômé ce matin, vendredi 11 juillet, à l'Université de Modena et Reggio Emilia. L'événement représente un résultat chargé de signification ... ilmessaggero.it