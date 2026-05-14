Prova di forza della Paperdi Juvecaserta | violato il campo di Montecatini in Gara 3 | FOTO

Nella gara 3 dei quarti di finale playoff, la Paperdi Juvecaserta ha vinto sul campo di Montecatini, violando il palazzetto avversario. La squadra ha mostrato determinazione durante tutta la partita, portando a casa la vittoria. Le immagini della gara mostrano una prestazione intensa e decisa da parte dei giocatori di Juvecaserta, che hanno conquistato un risultato importante in trasferta.

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È stata una prova di forza quella offerta dalla Paperdi Juvecaserta al palaterme di Montecatini in gara3 dei quarti di finale playoff. Il quintetto di coach Lardo si è imposto sulla locale Fabo Herons per 87-61, conducendo praticamente per l’intero confronto, grazie ad una grande prestazione.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento PLAY OFF/ Gara 3, prova di forza della Paperdi Juvecaserta: blitz a MontecatiniTempo di lettura: 3 minutiÈ stata una prova di forza quella offerta dalla Paperdi Juvecaserta al palaterme di Montecatini in gara3 dei quarti di... Paperdi Juvecaserta, quarti di finale play off: domani terza sfida a MontecatiniTempo di lettura: 3 minutiArchiviata immediatamente la delusione di gara2, la Paperdi Juvecaserta è già pronta per affrontare le prossime sfide di... Temi più discussi: Lazio-Inter 0-3, prova di forza nerazzurra in vista della finale Coppa Italia; Fortitudo, difesa di ferro e prova di forza: Avellino travolta al PalaDozza; GATTI & MISFATTI. VINGE-PELLIZZA, NON È UNA PROVA DI FORZA; Non è la Mercedes, è Antonelli: a Miami la prova che ora è lui il pilota da battere. Basket Prova di forza della Scandone #Avellino nella prima gara della serie contro l'Esperia #Cagliari x.com Quanto corre Spalletti: prova di forza della Juventus, vittoria da Champions sulla RomaAllo Stadium va in scena una vera prova di forza della Juventus, che vince lo scontro diretto per la Champions League superando 2-1 la Roma. I bianconeri colpiscono nei momenti chiave e si prendono ... tuttomercatoweb.com Lazio-Inter 0-3, prova di forza nerazzurra in vista della finale Coppa ItaliaAGI - L'Inter batte la Lazio all'Olimpico, ritrova il gol di capitan Lautaro e lancia un forte segnale ai biancocelesti in vista della finale di Coppa Italia. Successo nerazzurro per 3-0 nell'antipas ... msn.com