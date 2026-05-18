Aeroporto di Milano Malpensa ha visto un aumento dei controlli nel settore dei tabacchi provenienti dall’estero. Durante le operazioni, sono state sequestrate sigarette illegali per un valore complessivo superiore a 740.000 euro. Le autorità hanno intensificato le verifiche per contrastare il traffico illecito di prodotti del tabacco. Il sequestro rappresenta uno dei più rilevanti effettuati nello scalo lombardo negli ultimi tempi. Le operazioni continuano per evitare che merce contraffatta circoli nel mercato illegale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Rafforzati i controlli nello scalo lombardo All’aeroporto di Aeroporto di Milano Malpensa prosegue la stretta contro il traffico illecito di sigarette e tabacchi provenienti dall’estero. Dall’inizio del 2026, le operazioni coordinate dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza di Varese hanno portato al sequestro di oltre due tonnellate e mezzo di tabacco di contrabbando, con un valore commerciale che supera i 744mila euro. Decine di persone denunciate Nel corso delle verifiche effettuate nello scalo sono state denunciate 44 persone, accusate di aver introdotto illegalmente sul territorio nazionale sigarette e tabacchi lavorati in violazione delle norme doganali italiane. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maxi sequestro di sigarette illegali a Malpensa: oltre 740mila euro di tabacco confiscato

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