Maxi controlli della polizia | giro di vite su movida e stupefacenti

Da lecceprima.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno rafforzato le attività di controllo nelle zone frequentate dalla movida, intervenendo in modo coordinato tra polizia, guardia di finanza e autorità locali. Sono stati effettuati numerosi posti di blocco e verifiche, con l’obiettivo di contrastare il consumo e il traffico di sostanze stupefacenti. L’operazione ha portato al sequestro di diverse sostanze e all’identificazione di numerosi soggetti, contribuendo a garantire maggiore sicurezza nelle aree pubbliche più frequentate durante le ore serali.

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La polizia, in sinergia con la guardia di finanza e le polizie locali, ha intensificato i controlli sul territorio provinciale con un bilancio imponente: oltre 4.400 persone identificate e quasi 1.800 veicoli verificati nell'ultima settimana.Il focus degli interventi si è concentrato nel cuore di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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